Сьогодні, 17 липня, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України IX скликання, під час якого депутати читали #Букви, а "слуга народу" Ірина Верещук операторів цукерками годувала.

Про це повідомляють #Букви.

Так, під час обговорення проєкту постанови про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, депутати заблокували трибуну.

Після цього фракція “Голосу” заявила про перехід в опозицію до чинної влади.

Водночас, “слуга народу” Маргарита Шол, яка раніше забронювала двомісний номер у готелі, в який вилітати збирається 19 липня, читала сайт #Букви.

А її колега Ірина Верещук годувала операторів цукерками.