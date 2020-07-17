Про це повідомляють #Букви.
Так, під час обговорення проєкту постанови про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, депутати заблокували трибуну.
Після цього фракція “Голосу” заявила про перехід в опозицію до чинної влади.
Водночас, “слуга народу” Маргарита Шол, яка раніше забронювала двомісний номер у готелі, в який вилітати збирається 19 липня, читала сайт #Букви.
А її колега Ірина Верещук годувала операторів цукерками.
- Сьогодні, 17 липня, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України IX скликання.