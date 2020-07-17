Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Про закриття третьої сесії Парламенту оголосив спікер Ради Дмитро Разумков.

“Чергова четверта сесія Верховної Ради України IX скликання почне свою роботу у вівторок, 1 вересня 2020 року, о 10:00 ранку. Третю сесію Верховної Ради України оголошую закритою”, – сказав він.

При цьому, Разумков також анонсував позачергове засідання Парламенту, яке відбудеться у вівторок, 21 липня, о 12:00.

Варто зазначити, що сьогодні народні депутати не стали розглядати законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”, який переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5 -11 класів на навчання українською мовою. Через цей документ під Радою другий день проходять мітинги.