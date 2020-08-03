У рамках нових правил карантину в Україні перетинати кордон між "червоною" та іншими зонами можна особистим автомобілем, в якому перебувають не більше п’яти осіб.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов розповів, яким чином можна покинути “червону” і як можна перетинати такі міста і райони.

“На території, віднесеної до “червоного” рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин кордону можливий виключно на власному автомобільному транспорті, якщо в ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів у цьому автомобільному транспорті може бути більшою”, — сказав він.

При цьому, за його словами, при перетині кордонів різних карантинних зон здавати тест на коронавірус не потрібно.