Новий рік вже позаду, а значить позаду час застіль. Дієтологи регулярно попереджають: не переїдайте, не захоплюйтеся алкоголем, влаштовуйте розвантажувальні дні. Як же прийти в форму після новорічних свят.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Як харчуватися на свята, щоб не набрати вагу”.

У святкові дні ми переїдаємо, бо спрацьовує так званий ефект шведського столу – чим більше страв, тим більше спокуси щось з’їсти. Тому, формуючи святкове меню, не варто зосереджуватися на кількості їжі. Крім того, не обов’язково святкові страви мають бути надто калорійні.

Тому кілька порад:

Продумайте для себе меню.

Якщо йдете у гості – поцікавтеся меню, яке там буде.

Не готуйте калорійні страви у великих кількостях.

Не жуйте постійно, організуйте прийоми їжі не частіше, ніж 3-4 рази на день.

Не зловживайте жирними і солодкими стравами, дотримуйтесь розмірів порції.

Пийте більше чистої води.

В якості основної страви краще вибрати легке м’ясо птиці або рибу в запеченому або тушкованому вигляді. До гарніру – овочі, але не картоплю.

Щоб уникнути переїдання під час застілля, постарайтеся слідувати таким правилам: беріть тарілку поменше і заповнюйте значну її частину зеленню і легкими салатами. Не йдіть у гості голодні і намагайтеся ретельно пережовувати їжу.

Як повернутися в форму

Помірність – ось ключове слово для святкових і після святкових днів.

Зменшіть розмір порцій на 20% і збільшіть фізичне навантаження. Не переходьте на голодування. Втрачена таким чином вага дуже швидко повертається.

Крім того, не забувайте про якісний сон.

Ці прості поради допоможуть зберегти форму і насолодитися святами.