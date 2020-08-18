В регионах из "оранжевой" карантинной зоны учителя будут преподавать в школах в защитных щитках для лица.

Об этом во время конференции “Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021” сообщил замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что недавно Правительство приняло новое постановление об адаптивном карантине, согласно которому регионы Украины были разделены на четыре уровня эпидемиологической опасности: “красный”, “оранжевый”, “желтый” и “зеленый”.

Ляшко отметил, что в целом обучение в помещениях школ будет разрешено в регионах из “зеленой”, “желтой” и “оранжевой” зон.

А в “красной зоне” обучение будет проходить онлайн (но только на период пребывания региона в этой зоне).

“На территориях с “красным” уровнем опасности предусмотрены наиболее жесткие ограничения. То есть посещение учреждений образования будет запрещено, в том числе и дошкольных заведений… В “красной” зоне будут школы закрыты, в “оранжевой”, “желтой” и “зеленой” – будут работать”, – заявил Ляшко.

По его словам, учителям в “зеленой” и “желтой” зонах разрешат проводить уроки без защитных масок.

“В то же время в “оранжевой” зоне будет рекомендовано учителям одевать защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс”, – подчеркнул Ляшко.

По его словам, учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах детям можно будет находиться без маски.

Учителя и персонал с температурой выше 37,2 градуса не будут допущены в школу.

В Министерстве охраны здоровья рекомендуют начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты детей между собой. Учителя должны спрашивать у детей об их самочувствии, чтобы в случае чего выявить симптомы коронавируса.

(На видео – с 50:30)