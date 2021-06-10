Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“Я неодноразово публічно закликав наших американських партнерів, що принципово важливо і символічно, щоб відбулася бажано зустріч, можливо, під час європейського турне Байдена. Бо це перше європейське турне, і воно де-факто є демонстрацією Джозефа Байдена, дуже досвідченого політика, в якості президента Сполучених Штатів для того, щоб терміново модернізувати ті проблемні відносини, які були у відносинах США за часів Трампа з НАТО, з Європейським Союзом, з лідерами ЄС, з позицією укріплення “Великої сімки”. І, звичайно, це буде перша розмова 16 червня з Путіним, якого Байден назвав вбивцею в інтерв’ю американському виданню. На жаль, зустрічі не відбулося. І, на жаль, я маю констатувати, що це поведінка українського керівника, як “слон в посудній лавці”, який не зміг добитися цієї зустрічі. Так само як і, на жаль, ми не отримали квиток, запрошення на саміт НАТО, що п’ять років під час моєї каденції було рутиною, само собою, бо як же без України. На жаль, це відбувається під час зупинки санкцій по “Північному потоку – 2″ і де-факто завершення будівництва, що має величезні загрози для України”, – наголосив Порошенко.

І в цих умовах Україні треба зробити свої висновки. Команді Зеленського треба зробити свої висновки. Команді Зеленського треба навчитися читати дипломатичну мову.

“Вона інша, ніж мова КВН, і вона інша, ніж мова журналістів. Не вмієте самі – спитайте інших. Вам перекладуть. Бо найбільш ймовірно… Просто Зеленському потрібен перекладач не тільки з англійської, французької чи німецької, а й з дипломатичної. Що зробили не так? Якби мова йшла про внутрішню політику, я готовий вам чітко і публічно розповісти про це. Якщо мова йде про зовнішню політику, я готовий це викласти Зеленському і його команді. Але твердо наголошую, що на зовнішньому фронті ми маємо бути Україною, а не розтягнуті по політичним таборам. І в першу чергу це треба зрозуміти пану Зеленському”, – заявив політик.

“Але мотивацію, яку зараз важко зрозуміти пересічному українському громадянину, я можу прокоментувати. В умовах, коли ми є свідками жахливих поразок України… Вже не української дипломатії, бо українська дипломатія до цього просто не була долучена, а жахливих поразок українського президента: і з точки зору НАТО, і з точки зору Плану дій щодо членства, і з точки зору “Північного потоку”. Їм треба було зробити якусь димову завісу. Для чого? Щоб перекласти відповідальність. Всередині країни, тут вже все напрацьовано, бо в середині країни будь-яка проблема – це Порошенко. У них вже там боти, Єрмак, якісь його радники – вони намагаються.., в це вже ніхто не вірить. На зовнішні нібито Порошенко незручно звинувачувати, і вони підібрали на цю роль.. у нас виявляється канцлер Німеччини Меркель – величезний друг України, лідер Європи. Людина яка зробила для України, вони навіть в книжках не читали, що Ангела зробила для України. Вона винна в агресії Росії проти України? Макрон президент і Франція винні в агресії Росії проти України? Не Путін, а вони. І це договорилися Зеленський і люди, які його оточують. І після цього вони чекають, що ці державні діячі будуть підтримувати Україну?”, – додав Порошенко.

Він зазначив, що Україна має перестати бути токсичною і має бути success story.

“Як це було 5 років тому. І на сьогодні, на жаль, ми розгубили це. І спроби зробити відповідальним не тільки Меркель, не тільки Макрона з Олландом, а і США, але і президента США Джозефа Байдена, який винен в тому, що Україна не в НАТО, що Україна не отримала грошей, що Україна не захищена санкціями, і все таке інше. І це робиться прямо напередодні телефонної розмови. Причому я можу вам наголосити, я фактично кожен місяць мав розмову або з президентом, або віцепрезидентом США. Мені колись Джозеф Байден сказав, що він зі мною говорить частіше, ніж зі своєю дружиною. Це був жарт, але дуже недалекий від правди. І можу наголосити, що розмова з керівництвом США планується заздалегідь. Мінімум за тиждень відповідні служби знають про розмову, і готують все – від прес комюніке до порядку денного зустрічі”, – пояснив лідер “Європейської партії”.

Порошенко нагадав, що Зеленський, знаючи про розмову, дає інтерв’ю Axios, де звинувачує президента США.

“Це що? Чому це величезна безвідповідальність? Дуже просто. Тому що США не просто наш партнер. США разом з Збройними силами України є гарантом Незалежності, якщо хочете гарантом існування нашої держави, вони стали ним під час російської агресії. І цих умовах, коли ви так вільно розкидуєтеся звинуваченнями. А яку реакцію ви чекаєте в повернені? І тому для нас принципово важлива розмова Байдена з Путіним в Женеві.

Я знаю Байдена багато років. Байден був у мене на інавгурації. Я знаю, що це великий друг Україні, і велика і компетентна людина, якій не треба розповідати виклики і загрози, які стоять перед Україною. І я твердо переконаний, що із поваги до України, а не з поваги перед Зеленським, який демонструє таку неповагу до США і її лідерів, тема України, питання України будуть одними з перших в порядку денному розмови Байдена з Путіним. І інтереси України будуть захищені”, – резюмував Порошенко.

Додамо, що саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі. Україну на нього не запросили, оскільки зустріч не передбачає участі країн-партнерів. На саміт також не поїде Грузія.