Про це повідомляє агентство ВВС.
У багатьох країнах світу на час святкування Нового року ввели жорсткі обмежувальні заходи, намагаючись стримати поширення COVID-19.
Від Сіднея до Нью-Йорка були заборонені масові гуляння та феєрверки.
Особливо серйозні заходи вживалися в Європі на тлі зростання кількості заражених новим штамом коронавірусу, який вважається особливо заразним.
Наприклад, у Франції мобілізували 100 000 поліцейських, які повинні були забезпечити дотримання комендантської години (вона вводиться з 20:00 вечора) і запобігти новорічним вечіркам. У Парижі була закрита половина ліній метро.
У Великій Британії, де поширюється новий штам вірусу, мільйони громадян змушені були залишатися вдома на Новий рік. Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон закликав людей дотримуватися введених владою правил і обмежень.
“Це означає, що ви повинні уникати великих зібрань і не можете зустрічатися з родичами або друзями, якщо тільки вони не проживають разом із вами під одним дахом”, – зазначив Джонсон.
Напередодні Нового року на вулицях Лондона було тихо після того, як місцева поліція закликала людей святкувати вдома. Традиційний новорічний феєрверк на колесі огляду “London Eye” скасували. Замість нього були запущені феєрверки і пройшло лазерне шоу на декількох пам’ятках.
Ірландія ще в четвер перейшла в зону високого ризику, заборонивши їздити в гості і віддалятися від будинку більш ніж на п’ять кілометрів.
У Німеччині діє локдаун до 10 січня. Уряд заборонив продаж феєрверків і наклав жорсткі обмеження на кількість людей, які можуть збиратися в громадських місцях.
В Італії з 22:00 була введена комендантська година, а бари, ресторани і більшість магазинів були зачинені.
У Нідерландах також діє локдаун до 19 січня.
В Україні введення жорсткого локдауну заплановано з 8 січня.
Що стосується Сполучених Штатів Америки, то в багатьох містах і штатах країни також ввели обмеження на час свят.
На Таймс-сквер у Нью-Йорку традиційно відбувся урочистий відлік часу і опустилася кришталева куля, що символізує настання Нового року. Однак на площу допустили тільки невелику кількість людей.
У ряді міст були заборонені феєрверки: зокрема, в Сан-Франциско і Лас-Вегасі.
Однією з перших Новий рік традиційно зустріла Австралія. У Сіднеї дозволили феєрверк, але людей до гавані, де він за традицією проходить, не пустили. Більшість жителів Сіднея могли спостерігати за яскравим шоу вдома по телевізору.
Влада Китаю скасувала щорічне новорічне світлове шоу в Пекіні. По всій країні святкування Нового року проходить стримано. Однак в Ухані, звідки, почалася пандемія, тисячі людей зібралися в центрі міста зі святковими кульками.
Японія скасувала традиційний новорічний захід, на якому імператор Нарухіто та інші члени імператорської родини повинні були вітати людей.
В індійському місті Делі і декількох інших містах ввели нічну комендантську годину та інші обмеження, щоб запобігти великим новорічним зібранням.
Водночас у Новій Зеландії, де сувора ізоляція і закриття кордонів практично усунули проблему COVID-19, святкування Нового року пройшло як завжди.
Феєрверки освітили небо над найвищою будівлею у світі – Бурдж-Халіфа в Дубаї. Фото: EPA
Феєрверки біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Фото: AP Photo/Michael Sohn
Святкування на Софійській площі в Києві. Як зазначає агентство АР, на площі зібралося багато людей, котрі, незважаючи на карантинні обмеження, часто їх ігнорували. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Статуя Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Фото: AP Photo/Bruna Prado
Ліванська пара святкує Новий рік у ресторані в Бейруті, Ліван. Фото: AP Photo/Hussein Malla
Порожня Сьома авеню в Нью-Йорку, США. Фото: AP Photo/Craig Ruttle
Феєрверк у Пхеньяні, Північна Корея. Фото: AP Photo/Jon Chol Jin
Феєрверк у Пхеньяні, Північна Корея. Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Порожня площа Grand Place у Брюсселі, Бельгія. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Люди на Калтон-Хілл в Единбурзі спостерігають за феєрверками. Фото: Andrew Milligan/PA via AP
Феєрверк у Римі, Італія. Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Палац культури і науки у Варшаві, Польща. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Феєрверки вибухають над древнім Парфеноном в Афінах, Греція. Фото: REUTERS / Alkis Konstantinidis
Феєрверк над Тауерським мостом у Лондоні, Велика Британія. Фото: REUTERS/Simon Dawson
Феєрверк над Сіднейським оперним театром, Австралія. Фото: REUTERS/Loren Elliott
Таймс-сквер, Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Феєрверк над новим підвісним мостом через річку Ніл у Каїрі, Єгипет. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Медичний персонал працює на Новий рік у польовому госпіталі, створеному у спортивному тренажерному залі для лікування хворих на коронавірус у Санту-Андре, Бразилія. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Пара святкує новорічну ніч на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Фото: REUTERS/Lucas Landau
Люди фотографують перший в новому році схід сонця в Пекіні, Китай. Фото: REUTERS/Thomas Peter
У Мумбаї, Індія, спалили опудало, що символізувало коронавірус. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Феєрверки в Бангкоку, Таїланд. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Люди співають і танцюють на вулицях під час святкування Нового року в Белграді, Сербія. Фото: REUTERS/Marko Djurica
Жінка у захисній масці продає повітряні кулі під торговим центром у Куала-Лумпурі, Малайзія. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng
Натовп спостерігає за феєрверком у Тайбеї, Тайвань. Фото: REUTERS/Ann Wang
Феєрверк у Ханої, В’єтнам. Фото: REUTERS/Kham
Люди моляться у Токіо, Японія. Фото: REUTERS/Issei Kato
Дві жінки святкують в Ньюкаслі, Англія. Фото: Lee Smith/Reuters
- Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів дітям про боротьбу із коронавірусом, кредити для бізнесу, будівництво доріг та мостів, повернення українців додому та ситуацію на Донбасі.
- Крім того, в своєму новорічному привітанні президент Володимир Зеленський перейшов на російську, аби звернутися до мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу та незаконно анексованого Криму.