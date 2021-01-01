У ніч на 1 січня світ зустрів Новий 2021-й рік. Але цього разу святкові заходи проходили не так, як зазвичай через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство ВВС.

У багатьох країнах світу на час святкування Нового року ввели жорсткі обмежувальні заходи, намагаючись стримати поширення COVID-19.

Від Сіднея до Нью-Йорка були заборонені масові гуляння та феєрверки.

Особливо серйозні заходи вживалися в Європі на тлі зростання кількості заражених новим штамом коронавірусу, який вважається особливо заразним.

Наприклад, у Франції мобілізували 100 000 поліцейських, які повинні були забезпечити дотримання комендантської години (вона вводиться з 20:00 вечора) і запобігти новорічним вечіркам. У Парижі була закрита половина ліній метро.

У Великій Британії, де поширюється новий штам вірусу, мільйони громадян змушені були залишатися вдома на Новий рік. Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон закликав людей дотримуватися введених владою правил і обмежень.

“Це означає, що ви повинні уникати великих зібрань і не можете зустрічатися з родичами або друзями, якщо тільки вони не проживають разом із вами під одним дахом”, – зазначив Джонсон.

Напередодні Нового року на вулицях Лондона було тихо після того, як місцева поліція закликала людей святкувати вдома. Традиційний новорічний феєрверк на колесі огляду “London Eye” скасували. Замість нього були запущені феєрверки і пройшло лазерне шоу на декількох пам’ятках.

Ірландія ще в четвер перейшла в зону високого ризику, заборонивши їздити в гості і віддалятися від будинку більш ніж на п’ять кілометрів.

У Німеччині діє локдаун до 10 січня. Уряд заборонив продаж феєрверків і наклав жорсткі обмеження на кількість людей, які можуть збиратися в громадських місцях.

В Італії з 22:00 була введена комендантська година, а бари, ресторани і більшість магазинів були зачинені.

У Нідерландах також діє локдаун до 19 січня.

В Україні введення жорсткого локдауну заплановано з 8 січня.

Що стосується Сполучених Штатів Америки, то в багатьох містах і штатах країни також ввели обмеження на час свят.

На Таймс-сквер у Нью-Йорку традиційно відбувся урочистий відлік часу і опустилася кришталева куля, що символізує настання Нового року. Однак на площу допустили тільки невелику кількість людей.

У ряді міст були заборонені феєрверки: зокрема, в Сан-Франциско і Лас-Вегасі.

Однією з перших Новий рік традиційно зустріла Австралія. У Сіднеї дозволили феєрверк, але людей до гавані, де він за традицією проходить, не пустили. Більшість жителів Сіднея могли спостерігати за яскравим шоу вдома по телевізору.

Влада Китаю скасувала щорічне новорічне світлове шоу в Пекіні. По всій країні святкування Нового року проходить стримано. Однак в Ухані, звідки, почалася пандемія, тисячі людей зібралися в центрі міста зі святковими кульками.

Японія скасувала традиційний новорічний захід, на якому імператор Нарухіто та інші члени імператорської родини повинні були вітати людей.

В індійському місті Делі і декількох інших містах ввели нічну комендантську годину та інші обмеження, щоб запобігти великим новорічним зібранням.

Водночас у Новій Зеландії, де сувора ізоляція і закриття кордонів практично усунули проблему COVID-19, святкування Нового року пройшло як завжди.

Феєрверки освітили небо над найвищою будівлею у світі – Бурдж-Халіфа в Дубаї. Фото: EPA

Феєрверки біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Фото: AP Photo/Michael Sohn

Святкування на Софійській площі в Києві. Як зазначає агентство АР, на площі зібралося багато людей, котрі, незважаючи на карантинні обмеження, часто їх ігнорували. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Статуя Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Фото: AP Photo/Bruna Prado

Ліванська пара святкує Новий рік у ресторані в Бейруті, Ліван. Фото: AP Photo/Hussein Malla

Порожня Сьома авеню в Нью-Йорку, США. Фото: AP Photo/Craig Ruttle

Феєрверк у Пхеньяні, Північна Корея. Фото: AP Photo/Jon Chol Jin

Феєрверк у Пхеньяні, Північна Корея. Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Порожня площа Grand Place у Брюсселі, Бельгія. Фото: AP Photo/Francisco Seco

Люди на Калтон-Хілл в Единбурзі спостерігають за феєрверками. Фото: Andrew Milligan/PA via AP

Феєрверк у Римі, Італія. Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Палац культури і науки у Варшаві, Польща. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Феєрверки вибухають над древнім Парфеноном в Афінах, Греція. Фото: REUTERS / Alkis Konstantinidis

Феєрверк над Тауерським мостом у Лондоні, Велика Британія. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Феєрверк над Сіднейським оперним театром, Австралія. Фото: REUTERS/Loren Elliott

Таймс-сквер, Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Феєрверк над новим підвісним мостом через річку Ніл у Каїрі, Єгипет. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Медичний персонал працює на Новий рік у польовому госпіталі, створеному у спортивному тренажерному залі для лікування хворих на коронавірус у Санту-Андре, Бразилія. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Пара святкує новорічну ніч на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Фото: REUTERS/Lucas Landau

Люди фотографують перший в новому році схід сонця в Пекіні, Китай. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Мумбаї, Індія, спалили опудало, що символізувало коронавірус. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Феєрверки в Бангкоку, Таїланд. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Люди співають і танцюють на вулицях під час святкування Нового року в Белграді, Сербія. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Жінка у захисній масці продає повітряні кулі під торговим центром у Куала-Лумпурі, Малайзія. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Натовп спостерігає за феєрверком у Тайбеї, Тайвань. Фото: REUTERS/Ann Wang

Феєрверк у Ханої, В’єтнам. Фото: REUTERS/Kham

Люди моляться у Токіо, Японія. Фото: REUTERS/Issei Kato

Дві жінки святкують в Ньюкаслі, Англія. Фото: Lee Smith/Reuters