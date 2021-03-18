Covid-19 Україна

оновлено 18.03.2021 о 14:01

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Як у Києві працюватиме метро і наземний транспорт під час суворого карантину

У Києві, під час дії жорсткого карантину з 20 березня по 9 квітня, обмежувати роботу громадського транспорту не будуть - він працюватиме у звичайному режимі.

Четвер, 18 березня 2021, 14:36

Про це заявили в пресслужбі КМДА.

Столичне метро не закриватимуть, проте заповнюваність маршруток, автобусів повинна бути тільки 50% місць для сидіння.

Обмеження починають діяти з 00:00 20 березня і триватимуть до 9 квітня включно.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наразі у столиці госпіталізовано понад 3300 киян. “Заповнення ліжок – 70%. Ситуація з поширенням вірусу, без перебільшення, загрозлива”, – сказав очільник Києва.

Теги: карантин, Київ, Київський метрополітен, метро

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