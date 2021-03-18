Як у Києві працюватиме метро і наземний транспорт під час суворого карантину

Про це заявили в пресслужбі КМДА.
Столичне метро не закриватимуть, проте заповнюваність маршруток, автобусів повинна бути тільки 50% місць для сидіння.
Обмеження починають діяти з 00:00 20 березня і триватимуть до 9 квітня включно.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наразі у столиці госпіталізовано понад 3300 киян. “Заповнення ліжок – 70%. Ситуація з поширенням вірусу, без перебільшення, загрозлива”, – сказав очільник Києва.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- У Києві учні 5-11 класів йдуть на весняні канікули раніше, а після усі класи будуть навчатися дистанційно.