7 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів". Не підтримали резолюцію 17 країн.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Резолюцію підтримали 63 країни, 17 країн проголосували проти, 62 — утрималися.

Проти проголосували: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Китай, Іран, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

Представник України, що представив текст резолюції, заявив, що, окуповувавши Крим і перетворюючи його в потужний військовий форпост, Російська Федерація порушує міжнародне право і статут Організації Об’єднаних Націй. Він додав, що зростаюча військова присутність Росії на півострові становить загрозу миру і безпеці далеко за межами Чорноморського регіону.

Представник Російської Федерації у відповідь підкреслив “політизований характер резолюції”. За його словами, вже третій рік Генасамблея відволікається на текст документа, запропонований Україною, “хоча народ Криму вже вирішив своє майбутнє на референдумі (2014 року)”.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.