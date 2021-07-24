Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, Цянь випередила росіянку Анастасію Галашину, яка з трудом добралася до фіналу, посівши останній з восьми кваліфікаційних слотів.

Росіянка набрала всього 8,9 бала у фінальній стрільбі, а китаянка вибила 9,8 бала.

Фото: Reuters

 

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