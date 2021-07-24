Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зокрема, Цянь випередила росіянку Анастасію Галашину, яка з трудом добралася до фіналу, посівши останній з восьми кваліфікаційних слотів.
Росіянка набрала всього 8,9 бала у фінальній стрільбі, а китаянка вибила 9,8 бала.
We have the first Olympic champion of #Tokyo2020!
China's Yang Qian takes gold 🥇 with a new Olympic Record of 251.8 points.#Shooting @ISSF_Shooting pic.twitter.com/t0UVwUfXRP
— Olympics (@Olympics) July 24, 2021
- 23 липня в Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Іграх XXXІІ Олімпіади. Першими стартували представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.
- Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід вийшла в півфінал XXXII Літніх Олімпійських ігор у Токіо.