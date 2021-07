Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, Цянь випередила росіянку Анастасію Галашину, яка з трудом добралася до фіналу, посівши останній з восьми кваліфікаційних слотів.

Росіянка набрала всього 8,9 бала у фінальній стрільбі, а китаянка вибила 9,8 бала.

We have the first Olympic champion of #Tokyo2020!

China's Yang Qian takes gold 🥇 with a new Olympic Record of 251.8 points.#Shooting @ISSF_Shooting pic.twitter.com/t0UVwUfXRP

— Olympics (@Olympics) July 24, 2021