У середу в Японії стартувала кампанія з вакцинації проти COVID-19. Робити щеплення будуть вакциною компанії Pfizer.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Відзначається, що в Японії досить рідко фіксуються побічні ефекти від вакцин. Проте люди не поспішають робити щеплення і це може стати великою проблемою для проведення Олімпійських ігор у Токіо, запланованих на це літо. Щеплення вважаються ключем до проведення ігор.

При цьому розробка японських вакцин все ще перебуває на початковій стадії.

Варто відзначити, що в Японії, третьої за величиною економіці світу, вакцинація почалася через два місяці після США.

В основному затримка пов’язана з тим, що уряд запросило клінічні випробування в Японії на додаток до вже проведених тестування Pfizer. Десятки країн прийняли результати тестів Pfizer, опубліковані в листопаді, і пішли далі – схвалили вакцинацію. Але офіційний Токіо вирішив дочекатися результатів японських тестів, представлених в кінці січня, перш ніж дати зелене світло для початку вакцинації.

Процес затвердження вакцини AstraZeneca почався зовсім недавно, а третій виробник – Moderna Inc. – ще не подав заявку в Японії.

Раніше міністр охорони здоров’я Норіхіса Тамура заявив, що азіати склали “лише невеликий відсоток” в тестуваннях Pfizer. Тести проводилися з липня по листопад 2020 року, в них взяли участь приблизно 44 000 чоловік з шести країн. Відзначається, що в тестуваннях було задіяно близько 2000 азіатів.

Таро Коно, міністр адміністративної реформи по вакцинації, висловився на підтримку відстрочки вакцинації: “Для уряду було більш важливим показати японцям, що все зроблено як слід”.

Недовіра Японії до вакцин тягнеться десятиліття. Багато людей почасти бояться побічних дій, які найчастіше перебільшуються.

У 1990-х роках уряд скасував обов’язкові щеплення. Зовсім недавно Японія припинила рекомендувати вакцину проти вірусу папіломи людини після того, як в ЗМІ з’явилися повідомлення про можливі побічні дії. Це викликало недовіру в суспільстві. Хоча ця вакцина широко використовується за кордоном в якості безпечної та ефективної захисту від раку шийки матки.

Недавнє опитування газети Mainichi показав, що менше 40% респондентів мають намір зробити щеплення від коронавируса, в той час як близько 60% заявили, що почекають.