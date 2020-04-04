Рекомендації носити захисну маску під час пандемії COVID-19 в різних країнах світу відрізняються. Це обумовлено тим, що кожна держава приймає свої заходи, враховуючи рівень захворюваності серед громадян.

Про це повідомляє медичний журнал The Lancet.

Рекомендації медиків таких країн як Великобританія і Німеччина, де вдається стримувати спалах COVID-19, вказують, що ефективність захисних функцій маски від респіраторних захворювань – не підтверджена.

Більшість людей носять захисні хірургічні маски, які не перешкоджають попаданню будь-якої інфекції. Дійсно дієвими можуть бути респіратори №95, які блокують потрапляння 95% інфекцій через спеціальний клапан.

Через підвищений попит на маски та інші захисні засоби, їх виробництво в світі збільшилося, щонайменше, на 40%.

Але в той час, як маски скуповують звичайні громадяни, їх катастрофічно не вистачає медикам, які знаходяться в зоні ризику. До того ж, хірургічні маски можуть вводити в оману людей, які знаходяться навколо.

У США громадянам рекомендують робити маски самостійно або надягати шарфи, коли необхідно відвідати місце з великою кількістю людей.

У Таїланді, Китаї і Японії фіксувалися випадки тривалого використання одноразових хірургічних масок, що тільки збільшувало ризик зараження.

На сьогоднішній день ВООЗ рекомендує, щоб люди носили маски для обличчя, якщо у них є респіраторні симптоми або якщо вони доглядають за кимось з симптомами.

Китай

У Китаї маски носяит всі. Хірургічні маски рекомендують носити тим, у кого помірний рівень ризику зараження: працівникам лікарень і вокзалів, тим, хто вже був на карантині, персоналу адміністративних будівель, представникам поліції, служби безпеки, кур’єрам.

Одноразові маски необхідні громадянам з низьким рівнем зараження. Серед них – працівники супермаркетів, торгових центрів, діти від 3 до 6 років і школярі.

Маску з тканини пошиту в домашніх умовах або зроблену будь-яким іншим способом можуть носити громадяни з дуже низьким ризиком зараження. Це ті, хто, в основному, знаходяться вдома, виходять на короткі прогулянки, працюють або навчаються в добре провітрюваних приміщеннях.

Гонконг

Захисні маски тут просять носити всіх, у кого є хоча б легкі симптоми. Маски потрібно надягати при користуванні громадським транспортом і в людних місцях. Медики наголошують на тому, що важливо не забувати про гігієну рук перед тим як одягти/зняти маску.

Сінгапур

Носити маску просять тільки в тому випадку, якщо у людини є кашель або нежить, як явні симптоми ГРВІ.

Японія

В Японії медики пояснили населенню, що маска має обмежений ресурс при захисті від інфекцій. На свіжому повітрі одягати маску не рекомендують категорично. У разі, якщо людина знаходиться в закритому і погано провітрюваному приміщенні, то рекомендують надягати маску, щоб не вловлювати краплі, в яких може бути інфекція.

Сполучені Штати Америки

У Центрі з контролю і профілактиці захворювань не рекомендують носити маски або респіратори, щоб захиститися від COVID-19.

З огляду на те, що заразитися і заразити коронавірусом можуть ті, хто мають симптоми ГРВІ, в США рекомендують носити тканинні маски, коли людина виходить в магазин чи аптеку, а також – коли пересувається по району, де фіксують високий рівень зараження.

В організації підкреслили, що набагато важливіше дотримуватися гігієни рук, не торкатися обличчя, а також дотримуватися встановленої соціальної дистанції.

Що стосується одноразових, хірургічних масок або респіраторів №95, медики просять громадян не купувати їх, оскільки вони вкрай необхідні медперсоналу.

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Великобританія

Громадянам радять вдягати маски, якщо вони приходять в лікарні. В інших випадках носіння масок вважається неефективним.

Німеччина

У Німеччині посилаються на рекомендації ВООЗ про те, що маски не захищають від зараження коронавірусною інфекцією. У країні говорять, що носіння маски створює помилкове відчуття безпеки, і може привести до нехтування основними гігієнічними заходами.