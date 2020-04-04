Про це повідомляє медичний журнал The Lancet.
Рекомендації медиків таких країн як Великобританія і Німеччина, де вдається стримувати спалах COVID-19, вказують, що ефективність захисних функцій маски від респіраторних захворювань – не підтверджена.
Більшість людей носять захисні хірургічні маски, які не перешкоджають попаданню будь-якої інфекції. Дійсно дієвими можуть бути респіратори №95, які блокують потрапляння 95% інфекцій через спеціальний клапан.
Через підвищений попит на маски та інші захисні засоби, їх виробництво в світі збільшилося, щонайменше, на 40%.
Але в той час, як маски скуповують звичайні громадяни, їх катастрофічно не вистачає медикам, які знаходяться в зоні ризику. До того ж, хірургічні маски можуть вводити в оману людей, які знаходяться навколо.
У США громадянам рекомендують робити маски самостійно або надягати шарфи, коли необхідно відвідати місце з великою кількістю людей.
У Таїланді, Китаї і Японії фіксувалися випадки тривалого використання одноразових хірургічних масок, що тільки збільшувало ризик зараження.
На сьогоднішній день ВООЗ рекомендує, щоб люди носили маски для обличчя, якщо у них є респіраторні симптоми або якщо вони доглядають за кимось з симптомами.
Китай
У Китаї маски носяит всі. Хірургічні маски рекомендують носити тим, у кого помірний рівень ризику зараження: працівникам лікарень і вокзалів, тим, хто вже був на карантині, персоналу адміністративних будівель, представникам поліції, служби безпеки, кур’єрам.
Одноразові маски необхідні громадянам з низьким рівнем зараження. Серед них – працівники супермаркетів, торгових центрів, діти від 3 до 6 років і школярі.
Маску з тканини пошиту в домашніх умовах або зроблену будь-яким іншим способом можуть носити громадяни з дуже низьким ризиком зараження. Це ті, хто, в основному, знаходяться вдома, виходять на короткі прогулянки, працюють або навчаються в добре провітрюваних приміщеннях.
Гонконг
Захисні маски тут просять носити всіх, у кого є хоча б легкі симптоми. Маски потрібно надягати при користуванні громадським транспортом і в людних місцях. Медики наголошують на тому, що важливо не забувати про гігієну рук перед тим як одягти/зняти маску.
Сінгапур
Носити маску просять тільки в тому випадку, якщо у людини є кашель або нежить, як явні симптоми ГРВІ.
Японія
В Японії медики пояснили населенню, що маска має обмежений ресурс при захисті від інфекцій. На свіжому повітрі одягати маску не рекомендують категорично. У разі, якщо людина знаходиться в закритому і погано провітрюваному приміщенні, то рекомендують надягати маску, щоб не вловлювати краплі, в яких може бути інфекція.
Сполучені Штати Америки
У Центрі з контролю і профілактиці захворювань не рекомендують носити маски або респіратори, щоб захиститися від COVID-19.
З огляду на те, що заразитися і заразити коронавірусом можуть ті, хто мають симптоми ГРВІ, в США рекомендують носити тканинні маски, коли людина виходить в магазин чи аптеку, а також – коли пересувається по району, де фіксують високий рівень зараження.
В організації підкреслили, що набагато важливіше дотримуватися гігієни рук, не торкатися обличчя, а також дотримуватися встановленої соціальної дистанції.
Що стосується одноразових, хірургічних масок або респіраторів №95, медики просять громадян не купувати їх, оскільки вони вкрай необхідні медперсоналу.
Великобританія
Громадянам радять вдягати маски, якщо вони приходять в лікарні. В інших випадках носіння масок вважається неефективним.
Німеччина
У Німеччині посилаються на рекомендації ВООЗ про те, що маски не захищають від зараження коронавірусною інфекцією. У країні говорять, що носіння маски створює помилкове відчуття безпеки, і може привести до нехтування основними гігієнічними заходами.
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