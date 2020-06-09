Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Відзначається, що Ейфелева вежа була закрита протягом трьох місяців через карантин, введеного на тлі епідемії коронавируса.
Про рішення відновити роботу керівництво заявило у вівторок.
Для відвідувачів старше 11 років буде обов’язковим носіння маски.
Нагадаємо, французький уряд почало пом’якшувати заходи блокування з середини травня.
- Раніше повідомлялося, що уряд Франції розглядає три варіанти можливого повернення до режиму жорсткого карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Зокрема, зазначалося, що повторний спалах може статися в сезон відпусток, коли французи знову їздитимуть за кордон.
- 11 травня у Франції розпочали поступовий вихід з карантину.