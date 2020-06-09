Ейфелева вежа в Парижі знову відкриється 25 червня після найтривалішого закриття після Другої світової війни.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Відзначається, що Ейфелева вежа була закрита протягом трьох місяців через карантин, введеного на тлі епідемії коронавируса.

Про рішення відновити роботу керівництво заявило у вівторок.

Для відвідувачів старше 11 років буде обов’язковим носіння маски.

Нагадаємо, французький уряд почало пом’якшувати заходи блокування з середини травня.