У журналістській громадській організації "Центр масової інформації" не вважають якісним пропонований владою закон про дезінформацію.

Про це повідомляється у відповідному звіті організації.

Підкреслюються, що експерти “Інституту масової інформації” не рекомендують народним депутатам України підтримувати даний законопроект.

На думку аналітиків, в законі містяться норми, які неприпустимі в демократичному суспільстві.

“Механізми реагування на поширення дезінформації в законопроекті недосконалі, якщо не сказати хибні”, – йдеться в аналізі.

При цьому в організації нагадують, що чинне українське законодавство на декількох рівнях вже передбачає певні механізми реагування на поширення недостовірної інформації.

“Законопроєкт створює механізми державного втручання в інформаційну сферу у вигляді Уповноваженого з питань інформації, який наділений надзвичайними повноваженнями втручатися в будь-який аспект інформаційної діяльності в Україні без наявності запобіжних механізмів проти зловживань. Також надзвичайні повноваження з втручання в інформаційну діяльність уповноваженого базуються не на експертних висновках або іншому всебічному та об’єктивному аналізі інформації, а на власних переконаннях уповноваженого або його представників і на їхньому особистому уявленні щодо наявності або відсутності в тій чи іншій інформації ознак дезінформації. Такий механізм не відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема положенням статті 10 Конвенції з прав людини і основновоположних свобод та судовій практиці Європейського суду з прав людини”, – сказано в звіті.

Крім того, в “Інституті масової інформації” розкритикували створення “Асоціації професійних журналістів України”.

В організації вважають, що пропонований законопроект не буде захищати українців від дезінформації і шкідливої ​​інформації, а навпаки створить механізми повного контролю інформаційного простору.

“У такому вигляді законопроект порушує самі принципи існування держави Україна як правової держави. Законопроект має бути доопрацьований, звертаючи уваги на загальні принципи зі свободи слова, закладені в Конституції України та міжнародних правових актах”, – підкреслюється в аналізі.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, презетуючи свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.

У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки