Спеціальний рейс "Міжнародних авіаліній України" для евакуації українців з Кіпру скасували, тому що люди не захотіли купувати квитки за 180 євро.

Про це повідомляє прес–служба посольства України в Республіці Кіпр на сторінці в Facebook.

“Станом на 12.00 рейс МАУ на 20.03.20 відмінено через низький попит. Вартість квитків 19 пасажирам, які купили квитки на цей рейс, буде повернута компанією“, – йдеться в повідомленні.

Водночас в посольстві підкреслюють, що безкоштовного евакуаційного рейсу для українців з Кіпру не буде, а карантинні заходи на острові можуть бути посилені.

При цьому користувачі в Facebook заявляють, що люди не купили квитки на евакуаційний рейс МАУ просто через надмірну ціну.

“МЗС скасував з Кіпру рейси, на які у людей були квитки по 30 євро. Замість них запустили літак МАУ за ціною 180 євро. Люди не купили“, – пише один з користувачів.

У свою чергу користувач Віталій Максимов стверджує, що в українців, які застрягли на Кіпрі, були квитки по 30-60 євро на рейси 17-20 березня, які просто скасували.

Водночас, за його словами, в даний момент на Кіпрі залишилося близько 500 українців, але більшість з них вирішило залишатися на острові до кінця карантину замість того, щоб купувати квитки на евакуаційний рейс МАУ за завищеною ціною.