Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Тепер має бути прийнято рішення стосовно того, чи може бути використано вакцини J&J для проведення бустерних щеплень, для якої вікової категорії пацієнтів та з якою періодичністю
Очільник відділу глобальних досліджень й розробок J&J Матай Маммен пояснив:
“Ми описали всю інформацію про наші вакцини… Тепер ми відправили запит стосовно конкретного інтервалу для проведення бустерної вакцинації й маємо передати інформацію комітету. Після цього відбудеться засідання, де буде прийнято рішення”.
Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%.
Засідання консультативного комітету FDA стосовно бустерної вакцинації заплановано на 14 – 15 жовтня.
- 23 вересня у США схвалили третю дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику (медичні працівники, вчителі та персонал денного догляду, працівники продуктових магазинів і ті, хто перебуває в притулках для бездомних або в’язницях).
- В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували.
- В Ізраїлі третя доза вакцини проти коронавірусу є обов’язковою. Це перша країна, що пішла на такий крок.