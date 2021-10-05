Компанія Johnson & Johnson подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США із проханням схвалити їх вакцину для бустерних щеплень.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Тепер має бути прийнято рішення стосовно того, чи може бути використано вакцини J&J для проведення бустерних щеплень, для якої вікової категорії пацієнтів та з якою періодичністю

Очільник відділу глобальних досліджень й розробок J&J Матай Маммен пояснив:

“Ми описали всю інформацію про наші вакцини… Тепер ми відправили запит стосовно конкретного інтервалу для проведення бустерної вакцинації й маємо передати інформацію комітету. Після цього відбудеться засідання, де буде прийнято рішення”.

Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%.

Засідання консультативного комітету FDA стосовно бустерної вакцинації заплановано на 14 – 15 жовтня.