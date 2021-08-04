ВООЗ закликає країни поки відмовитись від введення третьої дози COVID-вакцини

Всесвітня організація охорони (ВООЗ) здоров’я закликає країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає міжнародне агентство Reuters.

За словами директора ВООЗ, наразі країнам потрібно відмовитись від введення третьої дози вакцини, аби уникнути значного розриву між бідними та багатими країнами у питання вакцинації населення.

“Я розумію, що всі уряди переймаються захистом своїх громадян від штаму “Дельта”. Але ми не можемо погодитись з тим, що країни, які вже використали більшу частину глобальних постачань вакцини, починають використовувати ще більше вакцин”, – заявив Гебреїсус.

Заклик до запровадження мораторію на бустерні дози вакцин є найбільш рішучою заявою ВООЗ за час пандемії коронавірусу. У ВООЗ пропонують відмовитись від принципу, коли країни із високим доходу отримують більшість вакцин на противагу тому, що поділитись цими дозами із бідними країнами.

Нагадаємо, що гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що тим, хто вже отримав вакцину проти коронавірусу, швидше за все знадобиться ще одна доза за 6-12 місяців.

Поки що жодна країна не схвалила введення третьої дози вакцини, і експерти говорять, що ще не ясно, чи знизить третя доза випадки COVID-19.