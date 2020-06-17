Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив розпорядження щодо встановлення вітчизняного вугілля основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Сьогодні уряд на засіданні ухвалив відповідне розпорядження з дводенним доопрацюванням. Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що таке рішення підтримає українських шахтарів та збереже в цій галузі близько 20 тисяч робочих місць.

Прем’єр також додав, що після урядового рішення державна компанія “Центренерго” закуповуватиме й активно використовуватиме вугілля з державних шахт.