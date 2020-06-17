Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Сьогодні уряд на засіданні ухвалив відповідне розпорядження з дводенним доопрацюванням. Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що таке рішення підтримає українських шахтарів та збереже в цій галузі близько 20 тисяч робочих місць.
Прем’єр також додав, що після урядового рішення державна компанія “Центренерго” закуповуватиме й активно використовуватиме вугілля з державних шахт.
- Раніше повідомлялося, що щонайменше 1,5 млн тонн вугілля різних марок (зокрема газового вугілля, який є в Україні), перепродали державній компанії “Центренерго” фірми, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.
- Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба обговорював у своєму кабінеті можливість “проштовхнути” в “Центренерго” “смотрящого” з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.