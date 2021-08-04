Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.

Як відомо, наразі в Україні діє перший рівень пенсійної системи – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Накопичувальна пенсійна система – це другий рівень.

Як уточнив Шмигаль, напередодні відбулося установче засідання робочої групи з розвитку накопичувальної пенсійної системи.

Шмигаль наголосив, що уряд жодним чином не відмовляється від солідарної пенсійної системи. Накопичувальні пенсії запровадять “у форматі додаткових виплат”.

“Вчора ми провели установче засідання робочої групи з розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні. Якщо ми хочемо збільшити пенсію вдвічі, то немає іншого механізму, ніж запроваджувати другий накопичувальний рівень державної пенсійної системи… Ми в жодному разі не відмовляємося від солідарної пенсійної системи, від індексації, від постійного підвищення виплат для пенсіонерів. Накопичувальна пенсійна система працюватиме в форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати українці“, – наголосив Шмигаль.

Він висловив сподівання, що нардепи після літньої відпустки “розглянуть це питання, аби вже цього року були прийняті перші закони, які дозволять розпочати планомірний процес створення накопичувальної пенсійної системи в Україні”.

(На відео – з 8:15)

Напередодні на засіданні робочої групи Шмигаль повідомив, що в Україні вже з 2023 року планують впроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями. Першими їх випробують працівники бюджетної сфери.

“Завдання для робочої групи – це запровадження на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства”, — зазначив він.

Очільник уряду додав, що кінцевою метою є впровадження накопичувальної пенсії в Україні загалом.

“Поширення досвіду запровадження соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових – це такий важливий елемент переходу до накопичувальної пенсійної системи”, – додав він.

За словами Шмигаля, економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії складе 477 млрд гривень до 2030 року.

“Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Гарантування вкладів має бути стовідсотковим для державного пенсійного накопичувального фонду. За другим рівнем має запрацювати третій рівень, на якому добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних фондів. Економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії, за оцінками НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, – ред.), — 477 млрд грн до 2030 року”, – наголосив Шмигаль на засіданні робочої групи.

За підсумками наради було доручено Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки напрацювати пропозиції щодо запровадження з 2023 року “соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери”.

(На відео – з 15:45)

Що передбачатиме накопичувальна пенсійна система для українців, пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами очільника Мінфіну, накопичувальний пенсійний рівень – “це коли ви маєте свій пенсійний рахунок, на який надходять відрахування з вашої зарплати”.

“Пенсійні накопичення не лежать просто на рахунку, вони приносять дохід. Потім ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі кошти, які протягом життя акумулюються на пенсійному рахунку: внески плюс інвестиційний дохід. Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір”, – наголосив Марченко.

Він уточнив, що планується створити Державний накопичувальний фонд, який “на початку буде єдиним для всіх, гарантування вкладів цього фонду буде стовідсотковим”.

“Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Наступний етап – добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів”, – додав міністр.