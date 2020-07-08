Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

“Кабмін призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови. Виклик перед ним стоїть непростий, завдань багато. Бажаю сил та витримки. Сподіваюся, офіс омбудсмена запрацює уже найближчим часом. Створення секретаріату зі штатом до 50 осіб – проголосували на засіданні два тижні тому”, – йдеться в повідомленні.

Біографія

Тарас Кремінь народився 10 червня 1978 року у смт Казанка Миколаївської області. Він є сином українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя.

Після закінчення ЗОШ № 10 Миколаєва Кремінь навчався в Миколаївському державному педагогічному університеті, де одержав диплом з відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя української мови й літератури та англійської мови й зарубіжної літератури (1995–2000).

У 2001-2004 роках був аспірантом відділу української літератури XX століття Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

Кремінь також закінчив докторантуру на кафедрі української та зарубіжної літератури й методики їх викладання у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Упродовж 2000-2010 років він працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри української літератури, заступником декана Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, керівником мистецької агенції “ЛАКМУС”.

Також викладав українську літературу в Миколаївській філії КНУКіМ (2001–2002 рр.) та Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (2011-2012). Кремінь керував секціями “Фольклористика”, “Літературна творчість” у Миколаївському територіальному відділенні “Мала академія наук України”. Він також був професором у Миколаївському національному аграрному університеті та Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (за сумісництвом).

Політична кар’єра

З 2010 року Кремінь був депутатом Миколаївської обласної ради від “Фронту Змін”, а також членом постійної комісії з питань культури, освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту.

У 2013 – 2014 роках він був в.о. голови Миколаївської обласної організації Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.

Кремінь також відомий, як один із лідерів Євромайдану в Миколаєві. Він організовував збір гуманітарної допомоги (теплі речі, медикаменти, харчові продукти, придбання квитків) для учасників столичного Євромайдану, акцій спротиву, мітингів на підтримку очищення влади.

З 2014 року він очолював Миколаївську обласну раду. З початком російсько-української війни увійшов до складу Ради оборони Миколаївської області, брав активну участь у захисті органів державної влади, місцевого самоврядування, військових частин від захоплення в період “параду республік” (створення терористичних організацій ОРДЛО), проведення псевдореферендумів.

Кремінь також був серед ініціаторів проведення 11-тисячного Маршу за єдність України, створення районних і міських рад волонтерів Миколаївщини зі збору гуманітарної допомоги військовослужбовцям, добровольчим підрозділам. Він брав активну участь у розселенні військових частин, що прибували з окупованого Криму. А також організовував телемарафони, масові акції, звернення до керівництва інших регіонів щодо збору гуманітарної допомоги.

Кремінь – народний депутат 8 скликання, обраний від партії “Народний Фронт” (№59 у списку). У Верховній Раді він був головою підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної операції та територія населених пунктів на лінії зіткнення Комітету Верховної Ради України з питань науки й освіти та членом колегії Міністерства освіти й науки України (2016-2019).

Новий мовний омбудсмен став автором та співавтором 180 законодавчих ініціатив, 44 з яких стали чинними актами.

На парламентських виборах 2019 року він був кандидатом від партії “Українська Стратегія Гройсмана” (№ 28 у списку).

Як повідомлялося раніше, 24 квітня “мовний омбудсмен” Тетяна Монахова повідомила, що подала у відставку. Вона розповіла, що за 5 місяців на посаді їй так і не вдалося створити секретаріат через бездіяльність уряду. Крім того, чиновниці, за її словами, не виплачували зарплату.