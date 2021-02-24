Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, документом, який схвалив Уряд, забороняється висадка та посадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом та метрополітеном на території регіонів, що увійшли до “червоної” зоні. Винятком є лише транзитні перевезення.

“Всім нам відомо про ситуацію, яка відбувається на Франківщині і розгортається по окремим регіонам і територіям України. У зв’язку з цим ми пропонуємо запровадити обмежувальні заходи щодо перевезення пасажирів пасажирським транспортом та внести зміни до постанови №1236, відповідно до яких на території регіонів, де встановлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом та метрополітеном. Також забороняються перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, більше 5 осіб без урахування дітей віком до 14 років”, – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Разом з тим, перевезення службовими та орендованими авто підприємств, закладів та установ дозволяються у межах кількості місць для сидіння із обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Національної поліції.

Також дозволяються перевезення спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку відповідно до заявки обласних державних адміністрацій за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, а також у приміському сполученні, рішення щодо яких приймається облдержадміністраціями.