Про це повідомив на брифінгу після засідання прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Ми погодили сьогодні звільнення керівника “Укрзалізниці”. Це важливий крок для перезавантаження всього того, що в цій важливій державній компанії відбувається”, – зазначив він.

Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”.

Главою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.

Голова правління “Укрзалізниці” звільняється на підставі подання наглядової ради.

Термін повноважень голови правління “УЗ” становить три роки.

(На відео – з 3:45)