Про це повідомив на брифінгу після засідання прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Ми погодили сьогодні звільнення керівника “Укрзалізниці”. Це важливий крок для перезавантаження всього того, що в цій важливій державній компанії відбувається”, – зазначив він.
Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”.
Главою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.
Голова правління “Укрзалізниці” звільняється на підставі подання наглядової ради.
Термін повноважень голови правління “УЗ” становить три роки.
(На відео – з 3:45)
- 15 листопада минулого року прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін має намір найближчим часом прийняти рішення про зміну керівництва “Укрзалізниці” через скарги працівників. Згодом керівник “УЗ” Євген Кравцов звернувся до наглядової ради компанії для розгляду питання про його звільнення.
- Раніше Кабінет Міністрів України повернув АТ “Укрзалізниця” до сфери управління Міністерства інфраструктури. Передбачалося, що компанія буде розділена на трьох операторів: оператора інфраструктури, вантажного перевізника і пасажирського перевізника. Сама компанія стане публічною (IPO).