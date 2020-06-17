Кабмін офіційно продовжив адаптивний карантин до кінця липня

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми пропонуємо ввести додаткові ознаки щодо карантину, головне це завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, якщо вона перевищує 50%, то треба посилювати карантин. Потім – середня кількість тестувань, яка проводиться, вона встановлюється зараз на рівні не менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів. Потім – коефіцієнт виявлення випадків інфікування, показник динаміки зростання випадків, тобто це всі показники, які нам будуть давати змогу чітко відслідковувати ситуацію на території кожного регіону в умовах адаптивного карантину. Також, якщо погіршуються в тому чи іншому регіоні ці показники, то рішенням регіональної комісії ТЕБ ТБС приймається рішення щодо посилення або щодо пом’якшення карантинних заходів”, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Відповідну постанову було прийнято з доопрацюванням протягом одноденного терміну.

Згідно з рішенням Уряду, заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Водночас Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

Нагадаємо, що у Києві посилюють контроль за дотриманням карантину та правил безпеки. Так, у всіх районах столиці працюють спеціальні мобільні групи контролю.