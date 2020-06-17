Кабмін офіційно продовжив адаптивний карантин до кінця липня

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми пропонуємо ввести додаткові ознаки щодо карантину, головне це завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, якщо вона перевищує 50%, то треба посилювати карантин. Потім – середня кількість тестувань, яка проводиться, вона встановлюється зараз на рівні не менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів. Потім – коефіцієнт виявлення випадків інфікування, показник динаміки зростання випадків, тобто це всі показники, які нам будуть давати змогу чітко відслідковувати ситуацію на території кожного регіону в умовах адаптивного карантину. Також, якщо погіршуються в тому чи іншому регіоні ці показники, то рішенням регіональної комісії ТЕБ ТБС приймається рішення щодо посилення або щодо пом’якшення карантинних заходів”, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Відповідну постанову було прийнято з доопрацюванням протягом одноденного терміну.
Згідно з рішенням Уряду, заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.
Водночас Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо:
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
- роботи метрополітену;
- перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
- діяльності закладів харчування.
Нагадаємо, що у Києві посилюють контроль за дотриманням карантину та правил безпеки. Так, у всіх районах столиці працюють спеціальні мобільні групи контролю.
- Станом на ранок 17 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом COVID-19 – 758 випадків за добу. Також померла рекордна з початку спалаху кількість пацієнтів.