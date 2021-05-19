Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради «Нафтогазу» терміном до року

Під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів було переобрано п’ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де чітко визначені не лише права й обов’язки, а й відповідальність за роботу”, – написав прем’єр.

Він також подякував наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії.

Як повідомлялося, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку.