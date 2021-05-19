Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради «Нафтогазу» терміном до року

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де чітко визначені не лише права й обов’язки, а й відповідальність за роботу”, – написав прем’єр.
Він також подякував наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії.
Як повідомлялося, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.
Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку.
- Нагадаємо, новий голова правління компанії Вітренко раніше був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді. Він розповів, що його повернення до “Нафтогазу” ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося.
- Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”.
- “Нафтогаз”, реагуючи на звільнення Коболєва і призначення Вітренка, назвав це “наругою” та “юридичною маніпуляцією”.
- Американські ЗМІ, коментуючи те, заявили, що звільнення Коболєва загрожує ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі $5,5 млрд.