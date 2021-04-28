Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз". Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

“З 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича”, – вказано у повідомленні.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів НАК нинішніх незалежних членів та представників держави у награді переобрали в такому самому складі.

“Водночас оголошено конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства НАК “Нафтогаз України”, – вказано у повідомленні.

Відповідно незалежні члени та представники держави у раді продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

У середу, 28 квітня, Кабінет Міністрів України під час засідання загальних зборів акціонерів НАК “Нафтогаз України” призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.

Нагадаємо, що 16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.

28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка.