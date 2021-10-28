Відповідний законопроєкт підтримали на засіданні Уряду 28 жовтня.

Законопроєкт пропонує зобов’язати платників податків подавати у податкову службу експортовані з вихідної системи обліку правдиві дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань.

Передбачається, що платники податків надаватимуть інформацію про зміни у фінансовому стані за звітний рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

Пропонується запровадити такий е-аудит для великих платників податків з 1 січня 2025 року, для інших – з 1 січня 2027 року.

За неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками передбачена відповідальність.

Наразі законопроєкт відправлять на розгляд Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів планує подати до Верховної Ради законопроєкт про непрямі методи податкового контролю.