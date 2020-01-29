Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Відповідний законопроєкт Кабмін схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук також повідомив, що в разі схвалення парламентом цього законопроєкту, мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 грн, а максимальний – 8,5 тис. грн.

Також значно підвищується штраф за свідомо неправдивий виклик поліції, “швидкої” або аварійних служб — він становитиме від 3400 до 10200 гривень.

Ще й надто, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії або іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

Зазначені зміни запрацюють після прийняття законопроєкту парламентом.

Зараз Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає за свідомо неправдивий виклик спецслужб штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 мінімум дорівнює 17 гривням). Законопроєкт передбачає збільшення штрафу до 200-600 таких мінімумів.