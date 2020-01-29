Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Відповідний законопроєкт Кабмін схвалив на сьогоднішньому засіданні.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук також повідомив, що в разі схвалення парламентом цього законопроєкту, мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 грн, а максимальний – 8,5 тис. грн.
Також значно підвищується штраф за свідомо неправдивий виклик поліції, “швидкої” або аварійних служб — він становитиме від 3400 до 10200 гривень.
Ще й надто, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії або іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.
Зазначені зміни запрацюють після прийняття законопроєкту парламентом.
Зараз Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає за свідомо неправдивий виклик спецслужб штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 мінімум дорівнює 17 гривням). Законопроєкт передбачає збільшення штрафу до 200-600 таких мінімумів.
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