Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Цією ж постановою пропонується перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України у Міністерство енергетики України.
За словами прем’єра Дениса Шмигаль, в Україні на сьогоднішній день “колосальна кризу в енергетиці”.
“У нас немає шести місяців для створення Міністерства енергетики. Тому ми йдемо таким шляхом: ми відокремлюємо Міністерство екології, прискорюємо всі процедури … Зараз критично важливо забезпечити роботу Міністерства енергетики. Це криза, яка може спричинити непоправні наслідки”, – сказав Шмигаль.
Обидва міністерства є правонаступниками Міністерства енергетики та довкілля у відповідних сферах. Їхня діяльність буде здійснюватися в межах видатків, передбачених на 2019 рік.
- У березні Кабінет Міністрів України призначив тимчасових керівників Міністерства енергетики та захисту довкілля, а також Міністерства культури, молоді та спорту.