Сьогодні, 27 травня, на засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля на два відомства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Цією ж постановою пропонується перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України у Міністерство енергетики України.

За словами прем’єра Дениса Шмигаль, в Україні на сьогоднішній день “колосальна кризу в енергетиці”.

“У нас немає шести місяців для створення Міністерства енергетики. Тому ми йдемо таким шляхом: ми відокремлюємо Міністерство екології, прискорюємо всі процедури … Зараз критично важливо забезпечити роботу Міністерства енергетики. Це криза, яка може спричинити непоправні наслідки”, – сказав Шмигаль.

Обидва міністерства є правонаступниками Міністерства енергетики та довкілля у відповідних сферах. Їхня діяльність буде здійснюватися в межах видатків, передбачених на 2019 рік.