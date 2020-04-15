Як поінформували в прес-службі КМУ, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Уряду.
Так, дозволено проведення індивідуальних тренувань (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках для спортсменів з інвалідністю) “всім спортсменам штатних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю”.
Очікується, що це забезпечить безперервність тренувального процесу спортсменів збірних команд.
При цьому всі тренування повинні проводитися з урахуванням карантинних правил (потрібно дотримуватися соціальної дистанції, постійно дезінфікувати руки і виконувати всі санітарні норми для запобігання захворювання на коронавірус).
Крім того, спортсмени повинні мати засоби індивідуального захисту (респіратори та маски, в тому числі виготовлені самостійно).
Відповідні зміни внесено до постанови № 211 про введення карантинних обмежень.
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- Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що обмеження, введені Кабінетом Міністрів на час карантину, стосуються всіх, в тому числі і спортсменів.