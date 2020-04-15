Як поінформували в прес-службі КМУ, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Уряду.

Так, дозволено проведення індивідуальних тренувань (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках для спортсменів з інвалідністю) “всім спортсменам штатних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю”.

Очікується, що це забезпечить безперервність тренувального процесу спортсменів збірних команд.

При цьому всі тренування повинні проводитися з урахуванням карантинних правил (потрібно дотримуватися соціальної дистанції, постійно дезінфікувати руки і виконувати всі санітарні норми для запобігання захворювання на коронавірус).

Крім того, спортсмени повинні мати засоби індивідуального захисту (респіратори та маски, в тому числі виготовлені самостійно).

Відповідні зміни внесено до постанови № 211 про введення карантинних обмежень.