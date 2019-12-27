Кабінет Міністрів підтримав проєкт змін до законодавства, спрямований на посилення контролю в сфері техногенної та пожежної безпеки.

Про це повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Так, буде впроваджено страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду навколишньому середовищу, життю, здоров’ю та майну громадян внаслідок небезпечних випадків.

“Регуляторна роль держави зменшується, проте підвищується відповідальність із боку підприємств. Вони мають усіляко запобігати будь-яким загрозам життю і здоров’ю людей. Крім того, перевірки не мають бути для “галочки” із заплющеними очима на проблеми з безпеки”, – наголосив Гончарук.

Як поінформували в прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні на обліку в ДСНС знаходяться більше 500 тис. об’єктів.

Новий законопроєкт дозволить зосередити основну увагу держави на стратегічних і особливо небезпечних об’єктах, а також об’єктах із високим ступенем ризику, пожежах та надзвичайних ситуаціях, які можуть досягти катастрофічного рівня.

“Законом запроваджуються механізми економічного стимулювання підприємців до виконання вимог пожежної безпеки, у тому числі шляхом добровільного страхування цивільної відповідальності. Зазначена норма направлена на подальше спрощення ведення підприємницької діяльності малим та середнім бізнесом та зменшення кількості перевірок”, – пояснили в ДСНС.

Так, у разі укладення договору страхування відповідальності періодичність проведення планових перевірок збільшиться на термін дії такого документа. Йдеться про суб’єктів господарювання із середнім або незначним ступенем ризику.

Укладення договору буде здійснюватися на підставі акту оцінки об’єкта на відповідність вимогам пожежної безпеки.

Після цього перевірки суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику будуть проходити не частіше ніж раз на 6 років, а з незначним ступенем ризику – на 10 років.