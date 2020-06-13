Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

“Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня”, – сказав Степанов.

Водночас він не уточнив, чи відбудуться пробні ЗНО, заплановані на наступні дні.

Також на сайті Кабміну вже опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово “пробне”).

Як відомо, дві сесії пробного ЗНО мали бути проведені 15 та 17 червня 2020 року.