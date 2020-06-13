Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.
“Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня”, – сказав Степанов.
Водночас він не уточнив, чи відбудуться пробні ЗНО, заплановані на наступні дні.
Також на сайті Кабміну вже опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово “пробне”).
Як відомо, дві сесії пробного ЗНО мали бути проведені 15 та 17 червня 2020 року.
- Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку владою рішення про скасування у 2020 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання.