Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку владою рішення про скасування у 2020 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно. Менш за все я хотів би “розганяти паніку”, – йдеться в повідомленні.

За словами Горбачова, скасувати ЗНО означатиме, що “скориставшися ситуацією з пандемією, деякі поки що невідомі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти”.

Він також зазначив, що без ЗНО обдаровані діти не зможуть потрапити в омріяний університет без хабарів.

“Це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня. Це означає ще більшу “втечу розумних” до закордонних університетів”, — додав омбудсмен.

Варто зазначити, що основну сесію ЗНО в Україні через карантин унаслідок поширення коронавірусу перенесли. Її проведення заплановане з 25 червня по 17 липня.