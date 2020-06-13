Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно. Менш за все я хотів би “розганяти паніку”, – йдеться в повідомленні.
За словами Горбачова, скасувати ЗНО означатиме, що “скориставшися ситуацією з пандемією, деякі поки що невідомі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти”.
Він також зазначив, що без ЗНО обдаровані діти не зможуть потрапити в омріяний університет без хабарів.
“Це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня. Це означає ще більшу “втечу розумних” до закордонних університетів”, — додав омбудсмен.
Варто зазначити, що основну сесію ЗНО в Україні через карантин унаслідок поширення коронавірусу перенесли. Її проведення заплановане з 25 червня по 17 липня.
- Раніше Міністерство освіти і науки України прийняло рішення щодо скасування державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів у зв’язку із введенням карантину в країні.
- У Міністерстві освіти й науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. ЗНО стартує з 25 червня.
- Абітурієнти з окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступати без зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого навчального закладу, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, до 23 жовтня включно.