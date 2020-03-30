Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.
“На час пандемії і боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей і бізнес. У той же час топ-чиновники повинні розуміти ситуацію і “затягнути паски”. Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату більше 10 “мінімалок” (зараз 47 тис. грн), отримували лише половину. Виняток – співробітники, задіяні в заходах по боротьбі з COVID-19 і заходах з нацбезпеки і оборони”, – написав він.
За словами глави Уряду, є також бажання на 30% зменшити виплати керівникам та членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній.
“Почнемо перегляд держбюджету з себе”, – підкреслив Шмигаль.
- Напередодні стало відомо, що Міністерство фінансів має намір скоротити майже на половину фінансування культури та кіно для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.
- Майже половина українських компаній через введення карантинних заходів через пандемію COVID-19 втратили істотну частину своїх доходів.
- Державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом у 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.