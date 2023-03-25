Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка значно прискорить виробництво та постачання вітчизняних дронів на фронт для Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Вчора, 24 березня, Кабінет міністрів України підтримав постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва”.

Мовиться про спрощення усіх бюрократичних процедур та створення сприятливих умов для вітчизняних виробників БПЛА для налагодження масового виробництва.

Відтепер виробники зможуть розвиватися і конкурувати з іноземними компаніями. Це можливість технологічно посилити українських захисників та захисниць на фронті, а також активно розвивати власне виробництво безпілотників

У Міноборони пояснили, що зазначена постанова змінює підхід до застарілих бюрократичних правил і буде відповідати умовам сучасного світу. По суті, це наступний крок в розвитку українського Воєнно-промислового комплексу (ВПК).

У відомстві нагадали, що восени 2022 року було досягнуто кардинального спрощення процедури прийняття озброєння та військової техніки (ОВТ) в експлуатацію в армії. Зокрема, створено умови й для стимулювання бізнесу у сфері виробництва БПЛА і залучення якомога більше компаній до процесу.

Також спрощено укладання контрактів, приймання товару, допуск до експлуатації й постачання на фронт.

“Незалежність ВПК – це один із факторів обороноздатності країни. Нам не можна відставати від світу. А це означає — розвиток передових розробок, безпілотних технологій, АСУ тощо. І розвиток, і підтримка Українського ринку БПЛА — один із ключових напрямів Міноборони”, – наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

Також він нагадав, що Міноборони вже отримало заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА вже укладено. А у 2023 році Міноборони збільшує закупівлі БПЛА для Збройних сил України і планує спрямувати на це близько 20 млрд грн.

“Це лише початок. Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектра застосування — повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставлення б/к, евакуацію поранених тощо. Я вдячний колегам з Мінстратегпрому, Мінцифри й Мінекономіки, а також всьому складу Кабміну за це важливе рішення”, – резюмував очільник Міноборони.