Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Відтепер під час отримання довірчих послуг, зокрема і представниками іноземних юридичних осіб, формування та видавання кваліфікованого сертифіката для фізичних чи юридичних осіб не потрібно бути присутнім особисто. Підтвердити особу можна онлайн.
Проте наразі не у всіх надавачів можна пройти ідентифікацію особи віддалено. Натомість ідентифікація особи здійснюється за особистої присутності. Під час воєнного стану це займає значно більше часу й унеможливлює своєчасне отримання електронного підпису користувачами.
У відомстві пояснили, що ухвалена постанова дозволяє використовувати більше способів ідентифікації особи, які діють у ЄС, під час формування кваліфікованих сертифікатів усім категоріям користувачів. Ці умови діятимуть незалежно від дії воєнного стану в Україні.
- Відтепер українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. Так, якщо особа не має кваліфікованого електронного підпису (КЕП), оформити пенсію можна за допомогою Дія.Підпису. Як це зробити пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- З 1 квітня в Україні почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес та сплачувати податки онлайн.