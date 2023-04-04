Кабінет міністрів України схвалив зміни до постанов, що спрощують ідентифікацію особи під час отримання кваліфікованого електронного підпису.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтепер під час отримання довірчих послуг, зокрема і представниками іноземних юридичних осіб, формування та видавання кваліфікованого сертифіката для фізичних чи юридичних осіб не потрібно бути присутнім особисто. Підтвердити особу можна онлайн.

Проте наразі не у всіх надавачів можна пройти ідентифікацію особи віддалено. Натомість ідентифікація особи здійснюється за особистої присутності. Під час воєнного стану це займає значно більше часу й унеможливлює своєчасне отримання електронного підпису користувачами.

У відомстві пояснили, що ухвалена постанова дозволяє використовувати більше способів ідентифікації особи, які діють у ЄС, під час формування кваліфікованих сертифікатів усім категоріям користувачів. Ці умови діятимуть незалежно від дії воєнного стану в Україні.