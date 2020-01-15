Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, був погоджений відповідний проєкт закону, який тепер має розглянути і схвалити Верховна Рада.

Так, не підлягають приватизації підприємства, які:

• забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави;

• є природними монополіями;

• мають критично важливе значення для суспільства.

“Більше того, ми посилимо контроль за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації”, – додав Гончарук.

У список підприємств, які не можуть бути приватизовані, увійшли: “Енергоатом”, “Укргідроенерго”, “Укренерго”, “Укроборонпром” і низка державних оборонних підприємств, “Укрхімтрансаміак”, Адміністрація морських портів, ДП “Документ”, поліграфкомбінат “Україна” та багато інших.

Всі підприємства згруповані в блоки “Енергетична незалежність”, “Оборонна промисловість”, “Контроль за критичними природними монополіями або ресурсами”, “Атомна енергетика і поводження з радіоактивними відходами”, “Виконання завдань публічної політики”, “Виконання державою своїх основних функцій”, “Культура і спорт”, “Виробництво об’єктів космічної діяльності”, “Підприємства пробірного контролю”, “Спеціальні об’єкти зв’язку”.

При цьому Кабмін допускає часткову приватизацію (не більше 50% -1 акція) компаній: “Нафтогаз України”, “Магістральні газопроводи України” (материнська компанія нового оператора ГТС), “Укртрансгаз”, “Укрнафта”, “Укргазвидобування”, “Укртранснафта” , “Укрзалізниця”, “Укрпочтв” і ряд інших.