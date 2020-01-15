Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
За його словами, був погоджений відповідний проєкт закону, який тепер має розглянути і схвалити Верховна Рада.
Так, не підлягають приватизації підприємства, які:
• забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави;
• є природними монополіями;
• мають критично важливе значення для суспільства.
“Більше того, ми посилимо контроль за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації”, – додав Гончарук.
У список підприємств, які не можуть бути приватизовані, увійшли: “Енергоатом”, “Укргідроенерго”, “Укренерго”, “Укроборонпром” і низка державних оборонних підприємств, “Укрхімтрансаміак”, Адміністрація морських портів, ДП “Документ”, поліграфкомбінат “Україна” та багато інших.
Всі підприємства згруповані в блоки “Енергетична незалежність”, “Оборонна промисловість”, “Контроль за критичними природними монополіями або ресурсами”, “Атомна енергетика і поводження з радіоактивними відходами”, “Виконання завдань публічної політики”, “Виконання державою своїх основних функцій”, “Культура і спорт”, “Виробництво об’єктів космічної діяльності”, “Підприємства пробірного контролю”, “Спеціальні об’єкти зв’язку”.
При цьому Кабмін допускає часткову приватизацію (не більше 50% -1 акція) компаній: “Нафтогаз України”, “Магістральні газопроводи України” (материнська компанія нового оператора ГТС), “Укртрансгаз”, “Укрнафта”, “Укргазвидобування”, “Укртранснафта” , “Укрзалізниця”, “Укрпочтв” і ряд інших.
- Кабінет Міністрів України за майже 4 місяці роботи передав на приватизацію 530 державних підприємств.
- У Фонді державного майна України планують у рамках приватизації продати у 2020 році 3 – 5 великих об’єктів, а також не менше 300 малих і середніх.