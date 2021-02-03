Кабінет Міністрів України ухвалив рішення позбутися невластивих повноважень і покласти їх на міністерства, а також інші державні відомства відповідно до компетенції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В проєкті закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень” передбачено внесення змін до 31 законодавчого акта щодо позбавлення уряду 55 повноважень та покладення їх на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи відповідно до компетенції.

Зазначається, що проєкт акта розроблено з метою посилення спроможності Уряду до стратегічного планування та формування державної політики шляхом його розвантаження від розгляду відомчих, операційних та технічних питань.

Згідно з документом, повноваження Уряду щодо ухвалення рішення про передання об’єктів з державної в комунальну власність покладається на органи, уповноважені управляти державним майном, самоврядні організації.

Також Кабмін позбавляється повноважень визначати фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій.

Водночас, повноваження Уряду щодо надання дозволу на перенесення пам’яток національного значення покладаються на Мінкультури.

Крім того, Міністерству охорони здоров’я переходять повноваження щодо затвердження правил маркування тютюнових виробів в частині медичних попереджень, малюнків та/або піктограм, які наносяться виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів.