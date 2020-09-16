Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання Уряду.
Зазначається, що такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну. За даними МВС, люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами.
- Раніше повідомлялося, що в Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош-Ха-Шана.
- На кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників. Вони планували потрапити до Умані на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року.