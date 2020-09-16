Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі".

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання Уряду.

Зазначається, що такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну. За даними МВС, люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами.