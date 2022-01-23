У 2022 році збільшили перелік агрокомпаній і агрохолдингів, які претендують на газ за пільговими цінами. Міністерство аграрної політики на лютий допустило 256 підприємств.

Про це повідомляє відомство.

“До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допущено 256 підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів”, – йдеться в повідомленні.

У перший місяць року допустили всього сто компаній. Зокрема пільги отримали птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом близько 2-3 мільярди гривень. До них потрапив завод “Данон” у Кременчуці та Яготинський маслозавод. Минулого року фірми заробили 1,5 та 3,6 мільярда гривень відповідно.