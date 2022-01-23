Про це повідомляє відомство.
“До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допущено 256 підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів”, – йдеться в повідомленні.
У перший місяць року допустили всього сто компаній. Зокрема пільги отримали птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом близько 2-3 мільярди гривень. До них потрапив завод “Данон” у Кременчуці та Яготинський маслозавод. Минулого року фірми заробили 1,5 та 3,6 мільярда гривень відповідно.
- Нагадаємо, що у дочірній компанії НАК “Нафтогаз України” – ТОВ “Нафтогаз Тепло” заявили про намір співпрацювати з місцевим бізнесом щодо довгострокового придбання біосировини з метою скорочення споживання природного газу.
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2021 рік став для світового газового ринку поворотним у багатьох сенсах. З огляду на критичні фактори, у 2022 році цілком реальними можуть бути два сценарії розвитку подій: песимістичний та оптимістичний.