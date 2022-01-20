У дочірній компанії НАК "Нафтогаз України" - ТОВ "Нафтогаз Тепло" заявили про намір співпрацювати з місцевим бізнесом щодо довгострокового придбання біосировини з метою скорочення споживання природного газу.

Про це повідомив керівник компанії Віталій Михайльо в інтерв’ю інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Наразі ми перебуваємо у режимі формулювання моделі партнерських відносин: наприклад, є місцевий малий бізнес, який знатиме, що компанії для виробництва тепла та електроенергії потрібна щороку певна кількість біосировини. Нехай це буде тріска або солома, у виробництво яких підприємці можуть інвестувати та будувати свій стійкий бізнес”, – зазначив керівник компанії.

При цьому він зауважив на готовності компанії підписувати довгострокові контракти, зокрема, й на 10 років.

За його словами, обговорюється можливість об’єднання зусиль з іншою дочірньою компанією НАК – ДК “Нафтогаз України”, котра постачає газ населенню.

Він також наголосив, що отримані в управління ТЕЦ переводитимуть на відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) приблизно в кінці квітня 2022 року.

“Наразі ми вивчаємо кращі європейські практики. Особливо Данію, яка є лідером у ВДЕ: приблизно 70% теплової енергії вони отримують з ВДЕ та біомаси. Приклад модернізації данського міста Орхус, другого найбільшого міста Данії. Громада за 8 років отримала генерацію за допомогою теплового насоса, вітрогенерацію та генерацію зі спалювання біомаси. А найголовніше – тариф для споживача не зріс”, – зауважив керівник “Нафтогаз Тепло”.

Віталій Михайльо уточнив, що у компанії вже є розроблена трирічна стратегія із єдиним підходом: максимальна частка ВДЕ та мінімальна частка метану.

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Довідка. ТОВ “Нафтогаз Тепло” створено 2019 року як дочірня компанія НАК “Нафтогаз України” для управління Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ і ТКЕ (Львівська обл.).

4 серпня 2021 року Кабмін ухвалив рішення про передачу НАК “Нафтогаз України” пакетів акцій (понад 99%) АТ “Дніпровська ТЕЦ”, ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”, АТ “Криворізька теплоцентраль”, АТ “Херсонська ТЕЦ”, АТ “Одеська ТЕЦ”, а також майновий комплекс ДП “Сєвєродонецька теплоелектроцентраль”.

Наразі в НАК очікують остаточного переходу права власності на активи, прогнозуючи, що це відбудеться, орієнтовно, у квітні поточного року. Зараз “Нафтогаз Тепло” проводить консультації з інжиніринговими компаніями та компаніями, які можуть надати фінансування.