Про це повідомив керівник компанії Віталій Михайльо в інтерв’ю інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”.
“Наразі ми перебуваємо у режимі формулювання моделі партнерських відносин: наприклад, є місцевий малий бізнес, який знатиме, що компанії для виробництва тепла та електроенергії потрібна щороку певна кількість біосировини. Нехай це буде тріска або солома, у виробництво яких підприємці можуть інвестувати та будувати свій стійкий бізнес”, – зазначив керівник компанії.
При цьому він зауважив на готовності компанії підписувати довгострокові контракти, зокрема, й на 10 років.
За його словами, обговорюється можливість об’єднання зусиль з іншою дочірньою компанією НАК – ДК “Нафтогаз України”, котра постачає газ населенню.
Він також наголосив, що отримані в управління ТЕЦ переводитимуть на відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) приблизно в кінці квітня 2022 року.
“Наразі ми вивчаємо кращі європейські практики. Особливо Данію, яка є лідером у ВДЕ: приблизно 70% теплової енергії вони отримують з ВДЕ та біомаси. Приклад модернізації данського міста Орхус, другого найбільшого міста Данії. Громада за 8 років отримала генерацію за допомогою теплового насоса, вітрогенерацію та генерацію зі спалювання біомаси. А найголовніше – тариф для споживача не зріс”, – зауважив керівник “Нафтогаз Тепло”.
Віталій Михайльо уточнив, що у компанії вже є розроблена трирічна стратегія із єдиним підходом: максимальна частка ВДЕ та мінімальна частка метану.
Довідка. ТОВ “Нафтогаз Тепло” створено 2019 року як дочірня компанія НАК “Нафтогаз України” для управління Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ і ТКЕ (Львівська обл.).
4 серпня 2021 року Кабмін ухвалив рішення про передачу НАК “Нафтогаз України” пакетів акцій (понад 99%) АТ “Дніпровська ТЕЦ”, ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”, АТ “Криворізька теплоцентраль”, АТ “Херсонська ТЕЦ”, АТ “Одеська ТЕЦ”, а також майновий комплекс ДП “Сєвєродонецька теплоелектроцентраль”.
Наразі в НАК очікують остаточного переходу права власності на активи, прогнозуючи, що це відбудеться, орієнтовно, у квітні поточного року. Зараз “Нафтогаз Тепло” проводить консультації з інжиніринговими компаніями та компаніями, які можуть надати фінансування.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року НАК “Нафтогаз України” оприлюднила скорочену консолідовану проміжну фінансову звітність за 9 місяців 2021 року. У консолідованій фінансовій звітності за 9 місяців 2021 року зафіксовано збиток у розмірі 4,37 млрд грн. Пресслужба зазначила, що це майже в 4 рази менше, ніж за відповідний період 2020 року.
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- П’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував кризу енергоносіїв, що загострюється в державі.
- В середині грудня запаси вугілля на українських ТЕС не досягали гарантованого мінімуму.