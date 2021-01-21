У Києві патрульні поліцейські зупинили авто заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Як виявилося, чиновник перебував за кермом у стані сп'яніння. Сьогодні Кабінет Міністрів в екстреному порядку його звільнив.

#Букви зібрали все, що відомо про цей скандал.

Віталій Немілостівий був народним депутатом VII скликання (від “Батьківщини”). Заступником міністр його призначили 10 серпня 2020 року.

П’яне кермування

Напередодні в Мережі з’явилося відео, на якому видно, як патрульні поліцейські зупинили автомобіль Немілостівого.

Правоохоронці встановили, що чиновник перебував за кермом у нетверезому стані. На законні вимоги поліції Немілостівий реагував агресивно, намагався піти з місця події зі словами: “Руки прибрав! Я заступник міністра”.

На відеозаписі також зафіксована штовханина між чиновником і поліцейськими. В результаті Немілостівий був затриманий.

Сьогодні в пресслужбі патрульної поліції повідомили деталі інциденту, не називаючи прізвища заступника міністра.

Згідно з повідомленням, інцидент стався “нещодавно пізно вночі” на вулиці Жилянській в Києві. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху (вимоги дорожнього знака 5.7.1 “Виїзд на дорогу з одностороннім рухом”). Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння.

“Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення на підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом” , – зазначається в повідомленні.

У поліції уточнили, що в якийсь момент водій підійшов до патрульних, закинув у салон службового автомобіля ключі від свого авто і повідомив, що він йде з місця події.

Патрульні скомандували йому залишатися на місці, проте чиновник не реагував.

“Натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45 ЗУ “Про Національну поліцію”, застосували до громадянина кайданки”, – наголошується в повідомленні.

Поліцейські склали на Немілостівого адміністративні матеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожнього знаку 5.7.1 “Виїзд на дорогу з одностороннім рухом”, а також протокол про адмінзатримання.

Зараз адмінматеріали направлені до суду, який прийме рішення у цій справі.

“Фрази “я заступник міністра”, “а ви знаєте, хто мій дядько”, “поговоріть по телефону” та подібне ніяк не діє на патрульну поліцію. Існує буква закону — існує відповідальність за порушення!” – наголосили в поліції.

Реакція Кабміну

Коли інцидент набув розголосу, на нього відреагували в Кабінеті Міністрів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував термінове засідання КМУ в четвер вранці (21 січня).

“У четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання — звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав — в нашому Уряді немає недоторканих”, – написав Шмигаль.

Сьогодні стало відомо, що Кабмін на позачерговому засіданні звільнив Немілостівого.

“Кабінет Міністрів України під час позачергового засідання 21 січня схвалив проєкт розпорядження про звільнення з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого згідно з поданою заявою”, – йдеться в повідомленні пресслужби КМУ.

На інцидент відреагував і віце-прем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, чиїм заступником був Немілостівий.

“Нещодавно із заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим сталася жахлива подія, яка пов’язана із кричущим порушенням ним правил дорожнього руху та неналежною поведінкою з представниками Національної поліції України. Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу. Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра”, – наголосив Уруський.

У коментарях на цю публікацію Немілостівий вибачився за інцидент перед Уруським (але не згадав про вибачення перед поліцейськими або українським суспільством):

Реакція Банкової

Новину про звільнення Немілостівого привітали в Офісі президента України.

Там відзначили, що “Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону”.

“Перебування на високій державній посаді покладає на людину особливу, високу відповідальність перед суспільством та керівництвом держави. Кабінет Міністрів відреагував швидко й однозначно. Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру. Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону”, – сказано в заяві ОПУ.