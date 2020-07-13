Верховна Рада в першому читанні проголосувала за суттєве посилення покарання для водіїв за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять загиблих у ДТП під Києвом 12 липня.

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський повідомив, що Комітет пропонує підтримати законопроєкт у першому читанні.

Народні депутати обговорили пропонований проєкт. Виступив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який закликав підтримати законопроект, зауваживши, що він “вирішує багато питань”. Він також висловив готовність доопрацювати проєкт до другого читання.

Проєкт Закону №2695 у першому читанні за основу підтримали 282 народних депутати.

Проєкт пропонує дозволити арешт на строк від 10 до 15 діб для причетних до аварії водіїв, які залишили місце ДТП. Таких водіїв пропонують карати 3 400 грн штрафу або позбавленням прав на термін до 6 місяців. Зараз за таке порушення загрожує штраф в розмірі 255 гривень або громадські роботи на 40 годин.

За повторну протягом року їзду без ременя безпеки або мотошлема (для мотоциклістів) пропонують заарештовувати на строк від 5 до 10 діб або позбавленням прав на термін від 3 до 10 діб.

За п’яне водіння в законі передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне протягом року порушення спричинить 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на три роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.

Якщо водій протягом року здійснить правопорушення втретє, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на термін до трьох років.

За ДТП, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, планують карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців (позбавлення прав на 5 років). Зараз же за правопорушення загрожує штраф в розмірі 3 400 до 8 500 гривень.

Такі самі діяння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 років (позбавлення прав від трьох до п’яти років).

У разі смерті потерпілого винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років (позбавлення прав на термін від п’яти до восьми років). Якщо жертв кілька – позбавлення волі на термін від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від п’яти до десяти років).

За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/ год законопроектом пропонується збільшити штраф з 510 до 3400 гривень.

Документ також скасовує норми, що передбачають накладення штрафних балів водіїв і закріплює можливість для поліцейських використовувати технічні засоби відеозапису.

В Офісі Президента зазначили, що терміновість прийняття цього законопроєкту викликана кількістю порушень і важких ДТП, викликаних водіями в стані алкогольного сп’яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.