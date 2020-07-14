Про це повідомляють #Букви.
Каверін Андрій: Є Наталя Никитюк зі Степового. Йшла від сивочолого гетьмана (Петра Порошенка, -ред.).
Марина Нікітіна: Не, ні, не до мене. Я контакт скинула.
Каверін: Зараз на мене все скинуть, як на Мар’яну.
Нікітіна: Ні. Я добазарюсь.
Каверин: Да все добре. Я йому відписав детально … Марина, напиши йому, нехай від мене від’*беться. Хіба це наші проблеми, що у голови запорізького районного штабу колектив людей не може набрати в комісію? Навіщо мені розповідати, що якщо ми всі разом не наберемо людей, то буде жопа в Запорізькому районі? Ти вказівки, кидатися їм на підмогу сьогодні не давала. А він мені розповідає, що я повинен свою роботу в сторонку відкласти.
Після цього Марина Нікітіна зробила скріншот листування.
А потім стала дзвонити своєму чоловікові Олександру.
- Депутат від “Слуги народу” Олександр Кабанов на засіданні Верховної Ради скаржився такому собі Едіку на те, що його обдурили в питанні щодо місцевих виборів і тепер на нього погано дивиться начальство.