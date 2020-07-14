Марина Нікітіна, народний депутат від "Слуги народу", яка обиралася за 82-м округом в Запорізькій області, обговорювала зі своїм помічником, юристом Андрієм Каверіним місцеві вибори в Запорізькій області.

Про це повідомляють #Букви.

Каверін Андрій: Є Наталя Никитюк зі Степового. Йшла від сивочолого гетьмана (Петра Порошенка, -ред.).

Марина Нікітіна: Не, ні, не до мене. Я контакт скинула.

Каверін: Зараз на мене все скинуть, як на Мар’яну.

Нікітіна: Ні. Я добазарюсь.

Каверин: Да все добре. Я йому відписав детально … Марина, напиши йому, нехай від мене від’*беться. Хіба це наші проблеми, що у голови запорізького районного штабу колектив людей не може набрати в комісію? Навіщо мені розповідати, що якщо ми всі разом не наберемо людей, то буде жопа в Запорізькому районі? Ти вказівки, кидатися їм на підмогу сьогодні не давала. А він мені розповідає, що я повинен свою роботу в сторонку відкласти.

Після цього Марина Нікітіна зробила скріншот листування.

А потім стала дзвонити своєму чоловікові Олександру.