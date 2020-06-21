В Україні 21 червня в цьому році відзначають День батька і День медичного працівника.

Про це повідомляють #Букви.

Уточнюється, що 21 червня 2020 року в світі відзначають День рукостискань, День йоги, День Селфі, День футболки, День солідарності атеїстів, Всесвітній день жирафів, День гуманістів, Міжнародний день скейтбордингу, а також Всесвітній день гідрографії.

При цьому в Україні в цей день святкуються День батька і День медичного працівника. У США відзначають День смузі і День персиків з кремом, у Вірменії – День авіації, в Британії – День особистих роздумів, у Франції – Свято музики, в Канаді – День аборигенів, на Кубі – День посадки дерев, а в Гренландії – Національний день.

21 червня 1893 року в Чикаго було презентовано перше колесо огляду, яке отримало назву “Чортове колесо”. Дане колесо досягало в діаметрі 80 метрів і мало 36 кабінок, які вміщували по 60 відвідувачів.

У цей день в 1913 році жінка вперше здійснила стрибок з парашутом. У 1948 році були випущені довгограючі пластинки на зміну колишнім крихким дискам.

У 2004 році 21 червня в космос піднявся перший в світі приватний космічний корабель “SpaceShipOne”.

У Православній церкві 21 червня шанують пам’ять великомученика Феодора Стратилата.

Згідно з народними прикметами в цей день не слід пити спиртне, а також будувати плани на майбутнє. Якщо в цей день зранку була роса, то в цьому році буде хороший урожай льону і конопель. Якщо буде гроза – до поганого сінокосу.

Іменини 21 червня відзначають Костянтин, Василь, Єфрем, Феодор і Павло.