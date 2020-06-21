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Крім України, 21 червня День медика відзначають також у Вірменії, Білорусі, Молдові, Казахстані та в Росії.

Традиція відзначати свято кожне третю неділю червня збереглася з часу СРСР, де він вперше святкувався в 1981 році.

День медика був встановлений в Україні згідно з указом президента від 3 червня 1994 року в підтримку ініціативи працівників сфери охорони здоров’я.

Варто зазначити, що даний день не є єдиним святом медичних працівників в Україні. Зокрема, Міжнародний день медика відзначають в перший понеділок жовтня, а 12 травня відзначається День медичної сестри.