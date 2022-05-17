Переможці "Євробачення" — український гурт Kalush Orchestra — повідомляє, що планує тур Європою, під час якого збиратиме кошти на потреби українців та ЗСУ.

Про це гурт повідомив під час пресконференції у Львові після перемоги на “Євробаченні”.

Лідер гурту Олег Псюк зазначив, що наразі планується тур Європою. Незабаром в Instagram гурт оголосить, де саме гастролюватиме.

Псюк наголосив, що гроші, зібрані під час туру, підуть на потреби Збройних сил України, які вже понад 80 днів чинять запеклий опір окупаційним військам. Також гроші потрібні українцям, що опинилися в скрутному становищі.

Зокрема фронтмен подякував захисникам Маріуполя за те, що мали мужність триматися так довго.

Псюк також сподівається, що наступного року “Євробачення” прийматиме Україна.