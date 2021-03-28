Віцепрезидентка США Камала Гарріс вже понад два місяці змушена жити в "гостьовому будинку", тому що державну резиденцію, в якій їй необхідно жити, все ще ремонтують.

Про це повідомляє американський телеканал СNN.

У США президент і віцепрезидент зобов’язані жити в спеціально резиденціях, оскільки вони – перші особи держави. Якщо у Джо і Джил Байден проблем з переїздом не виникало, то у Камали Гарріс все склалося не так.

Вони з чоловіком, професором права Джорджтауна Дугласом Емхоффом, тимчасово оселилися в гостьовому будиночку і вже два місяці живуть “на валізах”. Це Blair House, який також називають офіційним президентським гостьовим будинком.

У резиденції, куди повинна переїхати Гарріс, планували поміняти сантехніку, відремонтувати систему водопостачання та почистити басейн. Пізніше дописали роботи з кондиціонування повітря і системи опалення. В цілому, за роботу підрядникам заплатили 3,8 мільйона доларів.

Відразу ж після інавгурації журналістам сказали, що Гарріс тимчасово поживе в гостьовому будинку через те, що в резиденції потрібно почистити димові труби від 7 камінів.

Резиденція – це будинок площею понад 2,7 тис. квадратних метрів. Він був побудований 1893 році.

За інформацією інсайдерів, Гарріс приїжджала в резиденцію три тижні тому і попросила провести деякі роботи на кухні. До слова, кажуть про те, що кулінарія – хобі політика. Гаріс раніше розповідала, що коли вона готує – “керує своїм життям”.

Головна причина, чому Гарріс не хотіла б більше жити в Blair House – розкішний номер з різними предметами антикваріату і музейними експонатами. Вони з чоловіком люблять мінімалізм і простоту.

Резиденція One Observatory Circle не така проста по дизайну, як колишня квартира Гарріс, але й не настільки помпезна і вигадлива, як кімнати в Білому домі.

Журналісти згадали про випадок, коли після призначення віцепрезиденткою Гарріс бігала по сходах Меморіалу Лінкольна, а її охороняли агенти секретної служби. Вони зазначили, що після переїзду в резиденцію вона зможе бігати вранці вже по території парку біля будинку. Також вона зможе плавати в басейні, який є на території.