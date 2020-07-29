У президентському штабі Джо Байдена вимагають від співробітників видалити TikTok з їхніх робочих та особистих пристроїв через загрози безпеці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними журналістів, головна радниця кампанії Байдена Дана Ремус у понеділок, 27 липня, надіслала співробітникам електронного листа з цією вимогою.

Раніше Національний демократичний комітет попереджав компанії, комітети й державні партії про необхідність вжити додаткових заходів безпеки при використанні TikTok. Зокрема, була порада для співробітників кампанії мати окремий телефон для користування TikTok, якщо він потрібен для роботи. Радили й утримуватися від його використання на особистих пристроях.

Варто зазначити, що кампанія Байдена не має офіційної сторінки в додатку.

Як повідомляло агентство Reuters, TikTok користується популярністю серед американських підлітків. У 2019 компанія заявила, що її додаток використовує близько 60% активних користувачів з США віком від 16 до 24 років (їх налічується близько 26,5 млн). При цьому відповідно до китайського закону від 2017 року компанії зобов’язані підтримувати і діяльність національної розвідки країни та співпрацювати з нею.