Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними журналістів, головна радниця кампанії Байдена Дана Ремус у понеділок, 27 липня, надіслала співробітникам електронного листа з цією вимогою.
Раніше Національний демократичний комітет попереджав компанії, комітети й державні партії про необхідність вжити додаткових заходів безпеки при використанні TikTok. Зокрема, була порада для співробітників кампанії мати окремий телефон для користування TikTok, якщо він потрібен для роботи. Радили й утримуватися від його використання на особистих пристроях.
Варто зазначити, що кампанія Байдена не має офіційної сторінки в додатку.
Як повідомляло агентство Reuters, TikTok користується популярністю серед американських підлітків. У 2019 компанія заявила, що її додаток використовує близько 60% активних користувачів з США віком від 16 до 24 років (їх налічується близько 26,5 млн). При цьому відповідно до китайського закону від 2017 року компанії зобов’язані підтримувати і діяльність національної розвідки країни та співпрацювати з нею.
- Раніше Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що США можуть заборонити TikTok і інші китайські додатки з метою захистити інформацію своїх громадян. Наразі адміністрація президента Дональда Трампа розглядає таку можливість.
- 23 липня комітет Сенату США одноголосно підтримав “Акт про заборону використання TikTok на державних пристроях”. Очікується, що він буде прийнятий Сенатом на голосуванні. Рішення пов’язане з побоюваннями законодавців з приводу безпеки особистих даних користувачів програми.