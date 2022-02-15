Канадський уряд надасть Україні кредит у розмірі 500 мільйонів доларів та озброєння майже на 8 мільйонів доларів через загрозу нового вторгнення РФ.

Про це повідомляє канадське видання Toronto Star з посиланням на слова прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Фінансова та збройна підтримка є доповненням до раніше оголошеної позики в 120 мільйонів доларів і нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні. Метою є стримування подальшої російської агресії.

Ситуація швидко загострюється, і ми демонструємо нашу рішучість. Для канадців і всього світу важливо знати, що Канада буде продовжувати підтримувати Україну, її незалежність, цілісність і суверенітет, включаючи її право на самооборону”, – наголосив Трюдо.

Прем’єр-міністр зауважив, що протягом вихідних спілкувався з європейськими лідерами, оскільки зростає занепокоєння через ситуацію на російсько-українському кордоні.