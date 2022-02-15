Про це повідомляє канадське видання Toronto Star з посиланням на слова прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Фінансова та збройна підтримка є доповненням до раніше оголошеної позики в 120 мільйонів доларів і нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні. Метою є стримування подальшої російської агресії.
Ситуація швидко загострюється, і ми демонструємо нашу рішучість. Для канадців і всього світу важливо знати, що Канада буде продовжувати підтримувати Україну, її незалежність, цілісність і суверенітет, включаючи її право на самооборону”, – наголосив Трюдо.
Прем’єр-міністр зауважив, що протягом вихідних спілкувався з європейськими лідерами, оскільки зростає занепокоєння через ситуацію на російсько-українському кордоні.
- Нагадаємо, що Канада у зв’язку з небезпекою загострення російської агресії виводить частину своїх військових з України до інших європейських країн.
- Також міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оприлюднила заяву про те, що дипломатичний персонал її країни буде переміщений із Києва до Львова.