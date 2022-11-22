Про це повідомило Reuters.

За даними міністерства закордонних справ в Оттаві, санкції введуть проти 22 білоруських чиновників. Також їх запровадять проти 16 білоруських компаній, які займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.

Серед чиновників є причетні до “розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, що беруть участь у вторгненні в Україну”.

Зазначимо, що Канада є однією з країн, яка запровадила жорсткі фінансові санкції проти Росії за широкомасштабне вторгнення.

У МЗС Канади додали, що їхня країна ввела санкції проти понад 1 500 осіб і груп, зокрема з Білорусі.