Про це повідомило Reuters.
За даними міністерства закордонних справ в Оттаві, санкції введуть проти 22 білоруських чиновників. Також їх запровадять проти 16 білоруських компаній, які займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.
Серед чиновників є причетні до “розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, що беруть участь у вторгненні в Україну”.
Зазначимо, що Канада є однією з країн, яка запровадила жорсткі фінансові санкції проти Росії за широкомасштабне вторгнення.
У МЗС Канади додали, що їхня країна ввела санкції проти понад 1 500 осіб і груп, зокрема з Білорусі.
- Канада запровадила санкції проти осіб з Ірану, причетних до виробництва іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed. Також санкції застосували проти тих, хто здійснює жорстокі репресії щодо протестувальників.
- Канадський бренд Canada Goose передав Україні зимові речі, а також 130 тисяч канадських доларів, що за чинним курсом – близько 97 тисяч доларів США. Компанія надала 10 тисяч парок, курток та аксесуарів.